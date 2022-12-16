Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов английского «Ньюкасла». Клуб сделал 21-летнего грузинского футболиста приоритетным вариантом для подписания в 2023 году. Об этом сообщает The Times.

21-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В 17 матчах за команду он забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Рыночная стоимость Хвичи с мая по ноябрь 2022 года увеличилась с € 15 млн до € 60 млн (данные Transfermarkt).

После 15 туров в итальянском чемпионате «Наполи» с 41 очком уверенно занимает первое место, опережая идущего вторым «Милан» на восемь очков.

Песня Хвичи Кварацхелии на посвящении в «Наполи». Видеоролик: