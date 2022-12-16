Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи порвал «кресты» на Кубке легенд в Катаре

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи, принимавший участие на турнире FIFA Legends в Катаре, получил разрыв крестообразной связки и мениска. Об этом сообщает Bild.
«К сожалению, первое предположение сбылось. Это выводит из себя но все снова будет хорошо», — сказал Кураньи.
По сведениям источника, инцидент произошёл вчера, 15 декабря. 40-летний немец попал в местную больницу, а уже сегодня, 16 декабря, должен вылететь на родину. Это помешает планам Кураньи посмотреть матч финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной, который запланирован на воскресенье, 18 декабря.
Кевин Кураньи был игроком «Динамо» с 2010 по 2015 год. В 151 матче за московскую команду форвард забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
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