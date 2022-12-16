Тренер Марокко: чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за третье место, в котором его команда встретится с национальной командой Хорватии.

«Будет глупо врать: я переживаю перед этой игрой. Думаю, что и нам, и соперникам будет сложно играть, ведь обе команды будут встречаться после проигранных полуфиналов. Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу. Мы не сыграем в финале, а даже если бы заняли второе место, я сказал бы то же самое», – цитирует Реграги RMC Sport.

Команды встретятся завтра, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы проиграли Франции — 0:2.

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