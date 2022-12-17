Ковачич: у нас не получился матч с Аргентиной. Отдадим всё, чтобы добыть бронзовые медали

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич в преддверии матча чемпионата мира за бронзовые медали с командой Марокко высказался о важности предстоящей игры.
«Когда ты выходишь в полуфинал чемпионата мира, разумеется, ты хочешь дойти и до финального матча. У нас не получилась игра со сборной Аргентины. После поражения мы смотрим на матч за третье место и приложим все усилия, чтобы привезти бронзу нашему народу», — приводит слова полузащитника Index.
Сегодня, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы проиграли Франции — 0:2.
Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.
Ловрен подшутил над Ковачичем:
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