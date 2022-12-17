Гарет Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии после ЧМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может остаться во главе национальной команды.



52-летний специалист дал положительные сигналы и вселил оптимизм в Футбольную ассоциацию Англии (FA), которая рассчитывает на то, что Саутгейт останется – в частности, потому, что у них есть трудности в поиске преемника, сообщает The Telegraph.



Ожидается, что Саутгейт примет решение о будущем в 2023 году. Изначально источники, близкие к тренеру, были уверены, что он уйдёт после чемпионата мира — 2022, но после общения с ним и пристального наблюдения за его поведением в Катаре изменили мнение.



Саутгейт, в частности, позитивно оценивал свою роль и будущее сборной Англии во всех своих разговорах во время чемпионата мира.



Сборная Англии завершила своё участие в чемпионате мира — 2022, уступив в четвертьфинале французам (1:2).

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