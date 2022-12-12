Джои Бартон: не могу поверить, что Саутгейт ещё не ушёл в отставку

Главный тренер «Бристоль Роверс» Джои Бартон призвал уволить наставника сборной Англии Гарета Саутгейта за вылет «трёх львов» с чемпионата мира по футболу.

«Не могу поверить, что Саутгейт ещё не ушёл в отставку. Уже прошли два мундиаля и домашний чемпионат Европы, которые мы могли и должны были выиграть. Перестаньте поощрять неудачу. Нужно идти вперёд. Время нанять того, кто может победить», — написал Бартон на своей странице в социальных сетях.

Сборная Англии покинула чемпионат мира на стадии четвертьфинала после поражения от Франции со счётом 1:2. На чемпионате Европы 2021 года команда «трёх львов» дошла до финала турнира, где уступила Италии в серии пенальти — 2:3. На мундиале 2018 года Англия стала четвёртой командой турнира, уступив в матче за третье место Бельгии — 0:2.