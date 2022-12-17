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Валерий Газзаев: хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Месси точно заслужил

Валерий Газзаев: хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Месси точно заслужил
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Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«В финал вышли действительно лучшие команды ЧМ-2022. Я бы не стал выбирать фаворита, потому что Аргентина и Франция — абсолютно равные по силам команды. В сборной Аргентины играет феномен мирового футбола Месси, а в составе сборной Франции — подрастающая звезда мирового футбола Мбаппе. Будет очень интересный финал. Предсказать результат очень сложно. Обе команды очень хорошо укомплектованы.

Я хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Здесь даже двух мнений быть не может. Там играет футболист, который точно заслужил стать чемпионом мира. В его коллекции не хватает только этого трофея. Месси верой и правдой служит футболу. Он поддерживает уровень — настоящий профессионал. Абсолютный пример для молодого поколения футболистов», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Календарь матчей ЧМ-2022
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