Президент Сербии: буду болеть против Хорватии. Вы не выбираете соседей. Марокко — братья

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему на чемпионате мира 2022 года в Катаре поддерживает соперников сборной Хорватии.

«Вы поздравляете Хорватию, говоря: «Браво, соседи», я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду поддерживать Марокко. Вы не выбираете соседей, это не друзья. Есть много причин, почему я болел за кого угодно, кроме Хорватии. Они и личные, и эмоциональные. Вы выбираете друзей по интересам, по верности и уважению друг к другу, а не по тому, что они живут рядом с вами.

Аргентина и Марокко не признали независимость Косова, и они не сделают этого, они очень жёсткие в этом решении. Можете ездить в Хорватию, болеть за неё, я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду болеть за всех остальных в будущем, и никто никогда не запретит мне это делать. Я всегда буду говорить свободно, и мне всё равно, что напишут в СМИ. Я не знаю, за кого буду болеть в финале, но знаю, за кого буду в матче за третье место — за Марокко. Это наши братья, которые никогда не признают независимость Косова. Скажете, что за них болеет мусульманское население? И что? Это наши братья и друзья», — приводит слова Вучича Novosti.rs.

Сборная Сербии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре из группы с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Хорватия дошла до полуфинала, где потерпела поражение от Аргентины (0:3). В матче за третье место, который состоится сегодня, 17 декабря, хорваты сыграют со сборной Марокко. Начало встречи — в 18:00 мск.

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