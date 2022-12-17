Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Сербии: буду болеть против Хорватии. Вы не выбираете соседей. Марокко — братья

Президент Сербии: буду болеть против Хорватии. Вы не выбираете соседей. Марокко — братья
Комментарии

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему на чемпионате мира 2022 года в Катаре поддерживает соперников сборной Хорватии.

«Вы поздравляете Хорватию, говоря: «Браво, соседи», я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду поддерживать Марокко. Вы не выбираете соседей, это не друзья. Есть много причин, почему я болел за кого угодно, кроме Хорватии. Они и личные, и эмоциональные. Вы выбираете друзей по интересам, по верности и уважению друг к другу, а не по тому, что они живут рядом с вами.

Аргентина и Марокко не признали независимость Косова, и они не сделают этого, они очень жёсткие в этом решении. Можете ездить в Хорватию, болеть за неё, я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду болеть за всех остальных в будущем, и никто никогда не запретит мне это делать. Я всегда буду говорить свободно, и мне всё равно, что напишут в СМИ. Я не знаю, за кого буду болеть в финале, но знаю, за кого буду в матче за третье место — за Марокко. Это наши братья, которые никогда не признают независимость Косова. Скажете, что за них болеет мусульманское население? И что? Это наши братья и друзья», — приводит слова Вучича Novosti.rs.

Сборная Сербии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре из группы с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Хорватия дошла до полуфинала, где потерпела поражение от Аргентины (0:3). В матче за третье место, который состоится сегодня, 17 декабря, хорваты сыграют со сборной Марокко. Начало встречи — в 18:00 мск.

Расписание матчей ЧМ-2022
Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение

Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022