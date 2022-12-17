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Реграги: мы понимали, что Хорватия станет одной из лучших команд на ЧМ-2022

Реграги: мы понимали, что Хорватия станет одной из лучших команд на ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира, в котором марокканцы встретятся с национальной командой Хорватии.

«Мы понимали, что Хорватия станет одной из лучших команд на турнире. Первый матч с ними (команды сыграли 0:0. — Прим. «Чемпионата») был хорошей игрой.

Многие говорили, что Хорватия приближается к концу своего цикла и ковёр будет выбит из-под их ног. Хорватия получила палку в колёса, потому что не обыграла «аутсайдера» Марокко, но обе команды вышли в полуфинал.

В первой игре было много неуверенности… Обе команды захотят выиграть этот матч — будет отличная игра», — приводит слова Реграги Reuters.

Команды сыграют сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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