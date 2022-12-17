Диалло: Роналду — это всё для Мбаппе. Он час может доказывать, что Криштиану лучше Месси
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Защитник «РБ Лейпциг» Абду Диалло заявил, что нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе убеждён в том, что португальский форвард Криштиану Роналду лучше капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси.
«Криштиану Роналду — это буквально всё для Килиана Мбаппе. Если вы спросите его, кто лучше, Роналду или Месси, Мбаппе будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкасаем», — приводит слова Диалло Daily Mail.
Отметим, что Мбаппе играет вместе с Месси во французском «ПСЖ». Ранее Мбаппе поддержал Роналду после вылета португальца с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Француз в социальных сетях назвал 37-летнего нападающего сборной Португалии лучшим игроком всех времён.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
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