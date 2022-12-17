Роналдиньо: сильно сомневаюсь, что Зидану по силам работать в сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал провал национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре и возможное назначение на пост главного тренера «селесао» Зинедина Зидана.
«Что случилось с Бразилией на чемпионате мира? Команда Тите имела всё для успеха — состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного — веры в себя. Это проявилось в серии пенальти. У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп! Так бывает в футболе. Просто в этот день они не могли выиграть и понимали это. Для любого болельщика такой итог горький, даже сложно представить, что чувствовали игроки. Я бы тоже рыдал после поражения. Нельзя прятать эмоции.
Зидан может возглавить нашу сборную? Это очень интересно. Но сильно сомневаюсь, что ему по силам. «Селесао» нужен свой специалист», — приводит слова Роналдиньо «Российская газета».
Сборная Бразилии потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Хорватии (1:1, 2:4 пен.). Главный тренер Тите покинул бразильскую команду после вылета.
Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо
- 17 декабря 2022
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