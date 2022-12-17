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Жиньяк: я француз, но хотел бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Он заслуживает этого

Жиньяк: я француз, но хотел бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Он заслуживает этого
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Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк признался, что хотел бы увидеть победу аргентинского форварда Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.

«В Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я хотел бы, чтобы Месси завоевал этот титул, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру. Его поведение — это поведение лидера. Он по-прежнему творит волшебство», — приводит слова Жиньяка Fox Sports.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Игра за третье место, в которой встретятся Хорватия и Марокко, пройдёт сегодня, 17 декабря.

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