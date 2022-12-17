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Игроки сборной Франции Варан и Конате вернулись к команде, Коман изолирован в комнате

Игроки сборной Франции Варан и Конате вернулись к команде, Коман изолирован в комнате
Конате
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Центральные защитники сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате, ранее заболевшие гриппом, вернулись к команде. В изоляции в своей комнате остаётся нападающий Кингсли Коман. Об этом сообщил L'Équipe.

Ранее сообщалось, что сборной Франции уже были приняты меры по предотвращению распространения болезни — весь персонал отеля, где живёт команда, обязан носить маски, а в коридорах гостиницы и столовых стоят антисептические гели.

Финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало встречи – в 18:00 мск.

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