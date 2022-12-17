Мостовой: что Фукс есть, что его нет. Если бы не сказали, и не вспомнил, что он в ЦСКА
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о переходе защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» на правах аренды.
«По фамилии Фукса мы помним, а по игре не совсем. Ясно, что ЦСКА защитник не помешал бы, но скоро восстановится Дивеев. Я не понимаю, чего вообще об этом Фуксе говорить? Что он есть, что его нет. Если бы мне не сказали, я бы и не вспомнил, что он в ЦСКА есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в нынешнем сезоне Бруно провёл за московский ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей. Большую часть времени футболист лечился от повреждений.
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