Арсен Венгер высказался о финале ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.
«Аргентина не смогла дать отдых своим игрокам в третий день группового этапа, хотя они получили дополнительный день отдыха перед финалом. В финальном матче сборной Аргентины необходимо забить как можно скорее, потому что Франция была очень эффективной и физически подготовленной на протяжении всего турнира. Это особенно заметно с 70-й минуты», — приводит слова Венгера EFE.
Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Игра за третье место, в которой встретятся Хорватия и Марокко, пройдёт сегодня, 17 декабря.
- 17 декабря 2022
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