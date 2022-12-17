Шишкин: не назвал бы Едвая грандиозной потерей для «Локомотива». Скатертью дорожка

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал информацию о желании футболиста железнодорожников Тина Едвая приостановить контракт с клубом.

«Это их решение, им в голову не залезешь. Я больше скажу про профессиональным и футбольным качествам. Едвая многие считают лидером обороны, но я так не считаю. Есть футболисты намного сильнее. К тому же были легионеры, которые были лучше: Чорлука, Жиго в «Спартаке». Понятно, Едвай играл в «Байере», есть опыт, но он больше играл на позиции правого защитника. Если посмотреть пропущенные голы «Локомотива», там большая доля его ошибок. Я бы не сказал, что это грандиозная потеря, поэтому если он решит уехать – скатертью дорожка ему, как говорится», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.