Французская федерация хочет обсудить с Дешамом новый контракт в январе

Появилась информация о том, что Французская федерация футбола намерена обсудить новый контракт с главным тренером французской сборной Дидье Дешамом.
Глава федерации Ноэль Ле Гре собирается встретиться с главным тренером национальной команды в январе и обсудить заключение нового контракта. Президент организации хочет сохранить Дешама в сборной как минимум до Евро-2024. При этом сам тренер огорчён из-за того, что с ним решили не договариваться до ЧМ-2022. В его окружении уже были разговоры о том, что Дидье следует уйти после мирового первенства, сообщает L’Equipe. Текущее соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Аргентины завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
- 17 декабря 2022
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