Гари Невилл назвал лучшего тренера и лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, кого он считает лучшим тренером и лучшим молодым игроком ЧМ-2022.



«Лучший молодой игрок? Выберу Хулиана Альвареса, который выдающимся образом играет за сборную Аргентины. Он потрясающе показал себя в полуфинале против фантастической команды Хорватии. Альварес стал важным фактором для Месси. Когда Лионель играл рядом с Лаутаро Мартинесом в начале турнира, не все получилась. Игру Альвареса рядом с Месси нельзя не заметить, он проявил себя в последних матчах. Хулиан – яркая искра, он на одной волне с Месси.



Валид Реграги – лучший тренер турнира. Они проиграли [в полуфинале], но он лучший. Не имеет значения, что произойдет в финале, но главная история турнира – это сборная Марокко. После матча Англии и Франции я посчитал, что англичане были лучше соперника. После того, как я увидел игру Марокко и Франции, то подумал, что Марокко лучше Англии. За ними приятно наблюдать», – цитирует Невилла Sky Sports.

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