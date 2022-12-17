Защитник «Зенита» Ловрен отпраздновал бронзовую медаль ЧМ-2022 с детьми

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен после победы национальной команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022 отпраздновал её со своими детьми — Еленой и Иосипом.

33-летний Ловрен впервые сыграл в составе сборной Хорватии в 2009 году. В 78 матчах за команду защитник забил пять голов и отдал результативную передачу. Сборная Хорватии заканчивает второй чемпионат мира подряд с медалями: на турнире в России хорваты дошли до финала, где проиграли Франции.

На клубном уровне Ловрен с 2020 года выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году. Ранее Ловрен был футболистом «Ливерпуля», «Саутгемптона», «Лиона» и загребского «Динамо».

Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату. Видеоролик: