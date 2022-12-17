Мостовой: обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перфоманса на ЧМ-2022
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итог матча за третье место чемпионата мира по футболу, в котором Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали турнира.
«Обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перформанса. Шансы сегодня, наверное, были 50 на 50, хорватам просто чуть больше повезло. Четвёртое место — самое обидное. Что оно есть, что нет. Оно ничем не отличается от восьмого, никакой разницы. За Марокко обидно.
Хочется сказать, что Модрич идеально закончил карьеру. Он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Он великолепный игрок и ещё раз доказал это всем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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