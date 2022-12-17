Шведский журналист раскрыл подробности инцидента между Хакими и Инфантино

Журналист SVT Sports Йохан Кючюкаслан рассказал дополнительные подробности инцидента между защитником Марокко Ашрафом Хакими и президентом ФИФА Джанни Инфантино, который произошёл в подтрибунном помещении после матча за третье место с Хорватией (0:2).

«Он [Хакими] говорил очень, очень громко. Он сказал: «уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?». Сотрудники ФИФА хотели, чтобы мы удалили все снятые изображения. Понятно, что для них это конфузные сцены, и немного наивно с их стороны думать, что с десяток журналистов не должны освещать это, когда мы наблюдаем происходящее.

Затем Инфантино вышел из-под трибунного помещения, и толпа освистала его. Возможно, не самый лестный момент со стороны Инфантино, который, тем не менее, профессионально справился с ситуацией», — приводит слова Кючюкаслана SVT.