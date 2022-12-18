Фердинанд рассказал о том, как пытался уговорить Модрича перейти в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, как пытался уговорить хорватского полузащитника Луку Модрича перейти в манчестерский клуб.
«Я разговаривал с ним до того, как он перешёл в Мадрид. Я всегда полагал, что могу переманить к нам любого игрока. Я сказал: „Слушай, тебе нужно перейти в «МЮ». Он ответил: «Да, я хочу быть первым хорватским футболистом, который поиграет за «Юнайтед». Мы сможем это организовать?»
Но Фергюсон тогда уже договорился с кем-то другим, так что Модрич ушел в «Реал», а остальное уже история. Но я никогда не думал, что он добьется того, чего добился! Что за игрок!
Я также разговаривал с Тьяго Алькантарой [о подписании контракта с «МЮ»] перед тем, как он перешёл из «Барселоны» в «Баварию». И это почти произошло, но вместо него мы подписали Феллаини", — приводит слова Фердинанда Marca, ссылаясь на ютуб-канал FIVE.
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