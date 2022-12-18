Кучаев: больше всех на чемпионате мира удивила сборная Марокко, но я болел за Южную Корею
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Футболист ЦСКА и сборной России Константин Кучаев высказался о главном открытии чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Очевидно, что больше всех меня удивила сборная Марокко. Но я болел за сборную Южной Кореи, болел и переживал за них! В целом, мне нравится вся их сборная – они смело играют. Большие молодцы! Также с начала турнира я поддерживал сборную Канады и следил за сборной Японии после того, как они феерили с Германией – они привлекли к себе внимание», — приводит слова Кучаева Metaratings.
Напомним, сборная Марокко заняла четвёртое место по итогам чемпионата мира, уступив в матче за бронзовые медали национальной команде Хорватии со счётом 1:2.
В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Франции.
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