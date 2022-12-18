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Силкин: матч за третье место на ЧМ необходим! Посмотрите, как хорваты радовались медалям

Силкин: матч за третье место на ЧМ необходим! Посмотрите, как хорваты радовались медалям
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил причину значимости матча третьего места на чемпионатах мира на примере игры между Хорватией и Марокко (2:1).

«Матч за третье место на ЧМ необходим! Посмотрите, как хорваты радовались медалям. Правильно, что такие матчи играются. Нужно чёткое распределение — первое, второе и третье место. А следующий остаётся без медалей. Борьба за медали должна вестись до самого конца», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Игроки сборной Хорватии во второй раз подряд уезжают с чемпионата мира с медалями. На турнире в России хорваты дошли до финала, где проиграли Франции. В полуфинале турнира в Катаре Хорватия проиграла Аргентине.

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