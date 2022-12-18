Силкин: матч за третье место на ЧМ необходим! Посмотрите, как хорваты радовались медалям

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил причину значимости матча третьего места на чемпионатах мира на примере игры между Хорватией и Марокко (2:1).

«Матч за третье место на ЧМ необходим! Посмотрите, как хорваты радовались медалям. Правильно, что такие матчи играются. Нужно чёткое распределение — первое, второе и третье место. А следующий остаётся без медалей. Борьба за медали должна вестись до самого конца», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Игроки сборной Хорватии во второй раз подряд уезжают с чемпионата мира с медалями. На турнире в России хорваты дошли до финала, где проиграли Франции. В полуфинале турнира в Катаре Хорватия проиграла Аргентине.