Касильяс примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2022
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Бывший голкипер мадридского «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира — 2022.
Касильяс вынесет на поле стадиона в Лусаиле кубок чемпионата мира, за который поборются сборные Аргентины и Франции, сообщает Marca. Ранее Икер принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира — 2018. Его задача также состояла в том, чтобы вынести на поле кубок чемпионата мира. Тогда в Лужниках встречались сборные России и Саудовской Аравии.
Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.
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