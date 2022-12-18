Касильяс примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2022

Бывший голкипер мадридского «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира — 2022.

Касильяс вынесет на поле стадиона в Лусаиле кубок чемпионата мира, за который поборются сборные Аргентины и Франции, сообщает Marca. Ранее Икер принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира — 2018. Его задача также состояла в том, чтобы вынести на поле кубок чемпионата мира. Тогда в Лужниках встречались сборные России и Саудовской Аравии.

Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.