Судья РПЛ Павел Кукуян рассказал, на что обращает внимание при просмотре матчей

Судья Российской Премьер-Лиги Павел Кукуян рассказал о своих особенностях просмотра матчей вне работы.

«У меня часто не получается смотреть матч целиком. Когда смотрю отрывки, то первым делом обращаю внимание на того, кто судит игру. Слежу за работой коллег. Анализирую. Что-то нравится, что-то нет. Некоторые вещи беру на вооружение, а какие-то откидываю.



Любой специалист смотрит на работу своих коллег. Это ведь касается не только судей. Защитники равняются на защитников, нападающие — на нападающих», — приводит слова Кукуяна пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Павел Кукуян отработал на 15 матчах чемпионата страны и Фонбет Кубка России. В этих встречах он показал 60 жёлтых и одну красную карточку.