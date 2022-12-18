Лам: Инфантино использует футбол в своих интересах

Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам раскритиковал работу Джанни Инфантино на посту президента ФИФА.



«Глава ФИФА продолжает терять доверие. Складывается впечатление, что Джанни Инфантино не ищет лучшего спортивного решения. Мне не кажется, что он хочет что-то изменить. Инфантино использует футбол в своих интересах. Это проблема ФИФА, а не футбола. ФИФА стоит сделать более прозрачной процедуру выбора главы организации», — приводит слова Лама Redaktions Netzwerks Deutschland.



Напомним, Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Летом 2019 года Инфантино был переизбран на второй срок.



Сегодня, 18 декабря, состоится финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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