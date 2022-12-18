Тальяфико заменит Акунью в стартовом составе Аргентины на финальный матч ЧМ-2022

У защитника сборной Аргентины Маркоса Акуньи возникли проблемы в преддверии старта финального матча чемпионата мира — 2022 с Францией. Вместо него в стартовом составе южноамериканской сборной выйдет Николас Тальяфико, сообщает TyC Sports.
Финал ЧМ-2022 в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.
Напомним, за всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз. Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978), 1:0 (2007) и 2:0 (2009). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).
- 18 декабря 2022
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