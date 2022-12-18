Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси обошёл Паоло Мальдини и стал рекордсменом по числу сыгранных минут на ЧМ

Месси обошёл Паоло Мальдини и стал рекордсменом по числу сыгранных минут на ЧМ
Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обошёл итальянского защитника Паоло Мальдини и стал рекордсменом по числу сыгранных минут на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Squawka.

Аргентинец вышел в стартовом составе своей сборной в финальном матче чемпионата мира с Францией, который проходит в эти минуты. На счету Мальдини 2216 сыгранных минут в матчах планетарных первенств. Перед началом игры аналогичный показатель Лионеля Месси составлял 2194 минуты, чтобы побить рекорд итальянца, форвард «ПСЖ» должен был провести на поле 23 минуты, и он сумел добиться нужного результата.

На момент публикации статьи идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча чемпионата мира в Катаре.

Месси или Марадона? 17 величайших игроков в истории сборной Аргентины Месси или Марадона? 17 величайших игроков в истории сборной Аргентины

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022