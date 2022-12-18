Месси обошёл Паоло Мальдини и стал рекордсменом по числу сыгранных минут на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обошёл итальянского защитника Паоло Мальдини и стал рекордсменом по числу сыгранных минут на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Squawka.



Аргентинец вышел в стартовом составе своей сборной в финальном матче чемпионата мира с Францией, который проходит в эти минуты. На счету Мальдини 2216 сыгранных минут в матчах планетарных первенств. Перед началом игры аналогичный показатель Лионеля Месси составлял 2194 минуты, чтобы побить рекорд итальянца, форвард «ПСЖ» должен был провести на поле 23 минуты, и он сумел добиться нужного результата.



На момент публикации статьи идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча чемпионата мира в Катаре.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: