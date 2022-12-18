Арбитр Федотов — о пенальти в ворота Франции в финале ЧМ: Ди Мария сам заплёл себе ноги

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Благодаря голу с пенальти аргентинцы выигрывают со счётом 1:0. Матч продолжается в эти минуты. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша).
«У Марциняка была хорошая позиция, он смотрел на эпизод в приседе и молниеносно назначил пенальти. Это ошибка. В чём там нарушение?! Игрок Аргентины Ди Мария сам заплёл себе ноги, никакого контакта не было. Надо было продолжить игру. Но VAR не полез, так как они отстаивают авторитет главного судьи в поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 декабря 2022
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