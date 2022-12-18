Губерниев прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира в Катаре

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.
«А теперь серьёзно. Аналитика по финалу. Итог справедлив! С любой точки зрения! Аргентина — чемпион! Месси — чемпион!
Франция не заслуживала ни одного гола в основное время. Команда вчистую проиграла первый тайм Аргентине. В России был у Франции Погба. Он держал команду. Здесь его не было… Да, вылезли на таланте Мбаппе. И в основное время, и в дополнительное. Но Франция не должна была победить… Аргентина выиграла этот матч. Даже не выиграв его ни в 90 минут, ни в добавленные 30», — написал Губерниев в телеграм-канале.
- 18 декабря 2022
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