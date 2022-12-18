Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Аргентина — Франция — величайшая игра на планете Земля. Не забудется никогда

Мостовой: Аргентина — Франция — величайшая игра на планете Земля. Не забудется никогда
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором национальная команда Аргентины обыграла французов в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!

В составе сборной Аргентины дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022