Мостовой: Аргентина — Франция — величайшая игра на планете Земля. Не забудется никогда

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором национальная команда Аргентины обыграла французов в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.



«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В составе сборной Аргентины дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.