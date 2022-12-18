Леонид Слуцкий посетил финальный матч чемпионата мира

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий присутствовал на финальном матче чемпионата мира между Аргентиной и Францией. В основное время команды не выявили победителя — 2:2, в экстра-тайме обменялись голами, а в серии пенальти сильнее была южноамериканская команда.

«Увидел лучший финал в истории. Да ещё и с сыном», — написал Слуцкий в одной из своих соцсетей.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.