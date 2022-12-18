Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий посетил финальный матч чемпионата мира

Леонид Слуцкий посетил финальный матч чемпионата мира
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий присутствовал на финальном матче чемпионата мира между Аргентиной и Францией. В основное время команды не выявили победителя — 2:2, в экстра-тайме обменялись голами, а в серии пенальти сильнее была южноамериканская команда.

«Увидел лучший финал в истории. Да ещё и с сыном», — написал Слуцкий в одной из своих соцсетей.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.

Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен!

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

Новость по теме
Мостовой: Аргентина — Франция — величайшая игра на планете Земля. Не забудется никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022