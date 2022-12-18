«Я очень хотел этого». Месси — о победе на чемпионате мира

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал долгожданную победу на чемпионате мира по футболу.
«Это безумие, я так хотел заполучить титул, это самое прекрасное, что есть. Посмотрите, как прекрасен кубок. Я очень хотел этого. Бог собирался дать мне это, у меня было ощущение, что это произойдёт. Мы много страдали, но мы справились. Я не считаю, что пришло время покинуть сборную Аргентины, хочу увидеть, насколько это будет безумно — выступать с тремя звёздами на форме», — приводит слова Месси TyC Sports.
Месси впервые в своей карьере стал обладателем титула чемпиона мира. В финале его национальная команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2 (3:3 в овертаймах), а сам аргентинец оформил дубль по ходу встречи.
Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ:
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