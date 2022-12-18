Лионель Месси посвятил победу на чемпионате мира аргентинскому народу

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от обладания Кубком мира по футболу, а также посвятил победу всему аргентинскому народу, поцеловав заветный трофей. Для форварда это первый трофей чемпиона мира в карьере.

«Это чья-то маленькая мечта. Мне повезло, что я достиг всего, и то, чего мне не хватало, находится здесь», — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. По ходу турнира он забил семь голов и отдал три результативные передачи в семи встречах. Также на счету аргентинца два гола в финальной игре со сборной Франции и реализованный 11-метровый удар в послематчевой серии. Также Лионель был признан лучшим игроком матча.

Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ: