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Месси станцевал с Кубком мира на столе

Месси станцевал с Кубком мира на столе
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Завершился чемпионат мира по футболу, в котором сборная Аргентины стала обладателем Кубка мира. В связи с таким знаменательным событием капитан команды Лионель Месси не смог сдержать эмоций и после церемонии награждения станцевал с долгожданным трофеем на столе в раздевалке команды.

Месси танцует с Кубком мира на столе:

Для Месси это первый трофей чемпиона мира в составе национальной сборной. В 2014 году он уже принимал участие в финале турнира, однако его команда уступила Германии со счётом 0:1 в дополнительных таймах.

Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. На счету аргентинского форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. Также Лионель получил награду лучшего игрока финального матча чемпионата мира.

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