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Скалони — о Месси: необходимо сохранить для него место на следующий ЧМ

Скалони — о Месси: необходимо сохранить для него место на следующий ЧМ
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что необходимо сохранить нападающего Лионеля Месси на следующий чемпионат мира.

«Необходимо сохранить для него место на следующий чемпионат мира. Их 26. Ему не стоит волноваться о своём вызове, если он хочет продолжать играть. Лео заслужил право решать, что делать со своей футбольной карьерой и в сборной Аргентины.

Очень приятно тренировать Месси и его товарищей по команде. То, что он передаёт своим сверстникам, невероятно», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ:

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