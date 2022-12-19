Писарев заявил, что игроки сборной Аргентины смогли обеспечить Месси комфорт на поле на ЧМ

Российский тренер Николай Писарев отметил, что футболисты сборной Аргентины смогли обеспечить комфорт Лионелю Месси на чемпионате мира — 2022 в Катаре, благодаря чему команда выиграла турнир.



«Месси выиграл всё что можно. Думаю, учитывая его имидж, в отличие от Марадоны, для ФИФА он на много лет будет послом футбола, даже когда закончит. На прошлом чемпионате вокруг Месси были Игуаин, Агуэро, и они не могли обеспечить ему такой комфорт. Альварес обеспечил Месси передых, по рывкам это лучший нападающий на турнире. Но вообще раньше на чемпионатах мира были звездные составы. Здесь скажите мне, кто такие Де Пауль, Макалистер, Фернандес, широкой публике они неизвестны», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».



Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978‑м и на ЧМ‑1986.



Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ: