Ташуев – о финале ЧМ-2022: один из лучших за последние десятилетия, но не лучший

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на победу Аргентины над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Я хотел, чтобы Месси выиграл, поэтому я доволен. По ходу матча переживал. В первом тайме Аргентина доминировала, всё шло по их плану, но в этой игре была борьба в том числе и тренеров.
Дешам вернул французов в игру за счёт замен. Матч получился смотрибельным, разбитым на отдельные эпизоды: сначала доминировала одна команда, затем – вторая. В концовке игры была настоящая лотерея. Было до последнего момента непонятно, кто забьёт.
Это один из лучших финалов за последние десятилетия, но не лучший. Если вспомнить, то самый лучший финал был в 1970-е годы, играли бразильцы против итальянцев, если я не ошибаюсь. Я этот матч ещё мальчишкой смотрел.
Я считаю, что Месси справедливо выиграл чемпионат мира. Это феномен, игрок столетия. Он из той великой плеяды, как Пеле, Марадона. Он, безусловно, заслужил эту победу», – приводит слова Ташуева Metaratings.
Команды сыграли 3:3 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти со счетом 4:2 победили аргентинцы.
Чемпионский парад сборной Аргентины в Лусаиле:
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