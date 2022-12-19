Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона». Фернандес — о победе Аргентины на ЧМ

«Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона». Фернандес — о победе Аргентины на ЧМ
Комментарии

Экс-защитник московского «Динамо», олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Аргентины Леандро Фернандес прокомментировал пообеду сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник. Аргентина — чемпион мира! Месси — чемпион мира! Теперь всем стало понятно, что у нас только два Бога в футболе — Месси и Марадона», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

Как Месси танцевал с Кубком мира на столе

«Месси произнёс фразу, которая войдёт в историю». Реакция СМИ на победу Аргентины «Месси произнёс фразу, которая войдёт в историю». Реакция СМИ на победу Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022