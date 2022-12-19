«Есть только два Бога в футболе — Месси и Марадона». Фернандес — о победе Аргентины на ЧМ

Экс-защитник московского «Динамо», олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Аргентины Леандро Фернандес прокомментировал пообеду сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник. Аргентина — чемпион мира! Месси — чемпион мира! Теперь всем стало понятно, что у нас только два Бога в футболе — Месси и Марадона», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

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