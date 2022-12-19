Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилкшир: Кокорин и Смолов были главными талантами моего «Динамо»

Уилкшир: Кокорин и Смолов были главными талантами моего «Динамо»
Комментарии

Экс-игрок столичного «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир назвал имена лучших игроков московского клуба во время своей карьеры.

«Кокорин и Смолов? Хорошие ребята. Смолов же сейчас снова в «Динамо» вернулся. Приятно, что воспитанники возвращаются в команду. А вообще, Кокорин и Смолов были главными талантами той команды.

Кто был более талантливым? Они были примерно на одном уровне. Но Смолов благодаря своему менталитету взял от карьеры больше. Но тогда в «Динамо», несмотря на юный возраст, они оба показывали фантастическую игру. Были очень уверенными на поле», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Напомним, Кокорин на данный момент выступает на правах аренды за кипрский «Арис», а Смолов продолжает защищать цвета московского «Динамо».

Новость по теме
«Спасибо, что ты есть». Кокорин опубликовал пост, посвящённый Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022