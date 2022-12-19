Тренер Аргентины Скалони: стать чемпионом мира не входило в мои планы

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, команда которого в финале чемпионата мира обыграла Францию (3:3 доп.вр, 4:2 пен.), высказался после победы в турнире.

«Это было сумасшествие, и у меня как у тренера неприятный привкус во рту, ведь мы заслуживали эту победу раньше. Быть чемпионом не входило в мои планы. Эти футболисты играют для людей, для болельщиков. Здесь нет эгоистов или индивидуальностей, все идут в одном направлении.



Сейчас я хочу веселиться — так я вижу своё будущее. Мы празднуем, но тренерская работа продолжается. Будем продолжать учиться. Нужно смотреть и смотреть футбол, продолжать анализировать его, чтобы понять, что можно улучшить.

Моё сообщение людям? Это всего лишь игра, но если мы сделали вас счастливыми, значит, мы выиграли. Я не думаю, что другие аргентинские команды не пытались сделать это. Вы должны говорить людям, что можете как выиграть, так и проиграть», — приводит слова Скалони Marca.

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