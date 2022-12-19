Лионель Скалони: надеюсь, Марадона получил удовольствие, смотря за игрой на небесах

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы в финале ЧМ-2022 выразил надежду, что ныне покойный Диего Марадона смотрел за матчем с небес.

«Я думаю, что он всё еще здесь. Надеюсь, Марадона получил удовольствие, наблюдая за матчем на небесах», — приводит слова Скалони Marca.

Марадоны не стало 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Будучи игроком, нападающий привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 1986 года и финалу ЧМ-1990. С 2008 по 2010 год Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала ЧМ-2010.

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира. Помимо 1986 года, она выиграла трофей в 1978 году.

Фанаты в Буэнос-Айресе ликуют после победы Аргентины в ЧМ-2022. Видеоролик: