Медведев — о Паредесе: бывших зенитовцев не бывает. Отмечаю победу Аргентины

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру бывшего игрока петербуржцев полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре против Франции и поздравил его с победой.

«Леандро Паредес очень полезно вышел в дополнительное время, успел получить карточку, отдать прекрасный пас. Конечно, он ещё уверенно исполнил пенальти. Не буду говорить, что он бывший одноклубник, потому что бывших зенитовцев не бывает. Приятно, когда наш одноклубник провел много времени на поле и вышел в финале в важный момент. Я болел за Аргентину, поэтому отмечаю её победу», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

На чемпионате мира 2022 года Паредес сыграл пять матчей за сборную Аргентины, не отметившись результативными действиями по системе «гол+пас». За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год, сыграв 61 матч, в которых забил 10 голов и сделал 16 голевых передач.

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