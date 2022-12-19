Комментаторы Шнякин и Трушечкин назвали трёх лучших игроков ЧМ-2022
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Комментаторы финального матча чемпионата мира Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин выделили лучших игроков на прошедшем турнире в Катаре.
Трушечкин: Месси — первый, Мбаппе — второй, Гризманн — третий. Второй и третий могли бы поменяться местами, если бы не этот финал. Антуан не попал в игру.
Шнякин: Куда бы Отаменди сунуть… С Месси и Гризманном всё ясно. У Антуана было шесть потрясающих игр. Первый — Месси, второй — Гризманн, третье место делят Амрабат и Мбаппе», — сказали Трушечкин и Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины, обыгравшая в серии пенальти Францию (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).
Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер. Видеоролик:
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