Комментаторы Шнякин и Трушечкин назвали трёх лучших игроков ЧМ-2022

Комментаторы финального матча чемпионата мира Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин выделили лучших игроков на прошедшем турнире в Катаре.

Трушечкин: Месси — первый, Мбаппе — второй, Гризманн — третий. Второй и третий могли бы поменяться местами, если бы не этот финал. Антуан не попал в игру.



Шнякин: Куда бы Отаменди сунуть… С Месси и Гризманном всё ясно. У Антуана было шесть потрясающих игр. Первый — Месси, второй — Гризманн, третье место делят Амрабат и Мбаппе», — сказали Трушечкин и Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины, обыгравшая в серии пенальти Францию (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер. Видеоролик: