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Винер: поставила на Аргентину и выиграла приличную сумму денег. Я знающий болельщик!

Винер: поставила на Аргентину и выиграла приличную сумму денег. Я знающий болельщик!
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала о ставках на сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Выиграла приличную сумму на ставках. Сейчас буду на ёлке детям подарки раздавать. Поставила даже на то, что будут пенальти. Раньше по осьминогу определяли, кто победит, а теперь по мне определяйте (смеётся)!

В 2018 году ставила на Россию в матче против Испании, и мне все показывали на голову. И что? Россия выиграла у Испании! Кто себе мог такое представить? Там были сплошные представители «Реала» и «Барселоны»… А в этом году я поставила на Аргентину, которая в первом матче проиграла Саудовской Аравии. Так что пусть все видят, какой я «знающий футбольный болельщик!» — цитирует Винер «Матч ТВ».

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