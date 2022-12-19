ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможном лишении членства в случае нарушений

ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами.
Вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА напомнили, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства в ФИФА и УЕФА.
Вероятно, организации беспокоятся о возможном давлении на членов УАФ по поводу проведения внеочередного заседания исполкома. На этом заседании, по сведениям СМИ, планируется проголосовать за отстранение действующего президента УАФ Андрея Павелко и назначить на его место Андрея Шевченко.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях.
- 19 декабря 2022
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