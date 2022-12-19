Джорджевич: Санкт-Петербург — родной город для меня. Хотел бы вернуться в «Зенит»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что хотел бы в будущем вернуться в санкт-петербургский «Зенит», так как считает северную столицу России своим родным городом.

«Как прошёл мой уход из «Зенита»? Поступило предложение от «Локомотива», оно было хорошее и для клуба, и для меня. В этот момент «Зенит» сказал, что готов меня отпустить. Рабочие моменты, ничего такого.

Хотел бы ли я вернуться в «Зенит» в будущем? Да, это было бы очень интересно. Я провел много времени в Питере. Я там был с 18 лет, переехал из Черногории, прочувствовал все азы. У меня кардинально изменилась жизнь, когда я оказался в России. Санкт-Петербург дал мне всё, для меня это родной город», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

28-летний черногорец стал игроком «Зенита» в 18 лет, в 2012 году. Джорджевич провёл в петербургской команде семь лет, при этом большую часть времени находясь в арендах в других командах.