Владимир Гранат: Лионель Месси — король футбола. Он по праву завоевал титул

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, который вчера, 18 декабря, со своей национальной командой завоевал титул чемпиона мира. Южноамериканцы обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.).



«Из тех финалов, которые видел я, это действительно самый лучший на чемпионатах мира. Лионель Месси – король. Он по праву завоевал титул. Сейчас он король футбола и лучший игрок чемпионата мира», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Месси был признан самым ценным игроком минувшего турнира. Для него это первый титул чемпиона мира. Аргентина завоевала Кубок мира в третий раз в истории и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая.