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«Дешам ошибся с выбором плана на игру». Бубнов — о финале ЧМ-2022

«Дешам ошибся с выбором плана на игру». Бубнов — о финале ЧМ-2022
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Советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.

«В первом тайме французы выглядели на удивление плохо. Похоже, они совершенно не ожидали жёсткого прессинга со стороны аргентинцев. Скалони хорошо поработал с составом на матч, грамотно подстроившись под игровую схему Франции. Появление на поле Ди Марии после пропуска полуфинала сработало на 100%. Южноамериканцы фактически выключили из игры Гризманна и ничего не давали сделать Мбаппе до 80-й минуты.

Большую часть встречи Франция не пыталась даже прессинговать соперников, что весьма странно, когда ты проигрываешь в финале чемпионата мира с разницей в два мяча. Однозначно Дешам ошибся с выбором плана на игру, что он и признал, сделав двойную замену ещё до перерыва.

Казалось, аргентинцы не должны были упускать победу в основное время, но произошло повторение матча с Нидерландами. У французов хорошо сработали замены. Появление Тюрама, выдавшего пас на второй гол Мбаппе, пошло команде на пользу. Но они стали играть только с 80-й минуты, а надо было с начала матча», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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